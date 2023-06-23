Москва, 23 июня, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Чем больше оружия поставляется на Украину без должного его учёта там, тем больше угроз мировой безопасности, заявил 23 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Tech. Sgt. J. D. Strong II/Global Look Press Поставка вооружения Украине

«Угроза весьма актуальная. Мы раньше говорили о такой опасности — что поставляемое западом вооружение на Украину уже продается разными преступным группировками», — указал Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что у границ его страны уже появляется оружие, которое Запад поставил Украине.

Израильский премьер при этом подчеркнул, что это одна из причин, по которой Израиль воздерживается от военной помощи Киеву. Руководство страны опасается, что израильское вооружение подобным образом попадёт в руки Ирана.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз с начала спецоперации выделил Украине €70 млрд, из них €15 млрд пошли на поставки оружия Киеву. При этом отмечается, что с начала конфликта по линии Европейского фонда мира и на двусторонней основе от стран ЕС было выделено €15 млрд.

22 июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Украине очередной ежемесячный транш в €1,5 млрд в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом €18 млрд.