Канберра, 26 июня, 2023, 07:12 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи Украине в размере $73,4 млн (110 млн австралийских долларов) выделят власти Австралии. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

По словам премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, средства будут направлены на закупку боеприпасов и военного транспорта.

Пакет включает в себя 70 боевых машин, в том числе 14 машин специального назначения, по 28 бронированных автомобилей М113 и средних грузовиков MAN 40M, а также артиллерийские снаряды калибра 105 мм.

Кроме того, для оказания гуманитарной помощи гражданам Украины в адрес ООН будут направлены $6,7 млн (10 млн австралийских долларов).

С учётом нового пакета общий объём финансовой помощи Австралии для нужд Украины составит $527,7 млн (790 млн австралийских долларов), из них $407,5 млн направили на закупку вооружений, добавил премьер.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель Atlantic Филлипс Пейсон О’Брайен признал, что эффективность русского оружия не позволила ВСУ добиться успеха в ходе боевых действий, даже при оказании Западом военной поддержки. У России больше военно-воздушных сил, самолёты русских технологически превосходят украинские, заявил он.

В ближайшем будущем Вашингтон уже не будет способен удовлетворять потребности Киева в поставках вооружений, так как в обратном случае придётся пренебречь военной поддержкой Тайваня. США необходимо «разрубить этот запутанный узел», чтобы восстановить обороноспособность и пополнить опустевшие склады оружия и боеприпасов, считает обозреватель American Greathness Виктор Дэвис Хэнсон.