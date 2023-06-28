Москва, 28 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Китай не исключает вероятности усиления напряжённости по ситуации с Тайванем и живёт сейчас по принципу «хочешь мира — готовься к войне», поэтому моделирует и показывает миру различные сценарии развития конфликта с США на море. Так в беседе с ИА Регнум доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ, политолог Евгения Войко объяснила сообщения СМИ о разработке китайскими военными аналитиками моделей развития военно-морского конфликта между КНР и альянсом стран во главе с США.

Иван Шилов ИА Регнум Влияние США на Тайвань

Ранее в газете South China Morning Post появилась информация о том, что военные аналитики КНР впервые начали моделировать сценарии полномасштабного конфликта с США и их союзниками на море. Авторы — исследователи военной части, которая специализируется на профильных анализах в интересах ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), — опубликовали свою работу в профильном военном издании Journal of Ship Research. Авторы рассматривали эффективность средств обороны надводных кораблей КНР в случае конфликтов разной степени интенсивности. При этом конкретные страны в исследовании не упоминались, но описания указывают на противостояние с США и их партнёрами, которые в работе именовались как «синий альянс». Всего было рассмотрено пять сценариев военного конфликта: от простого противостояния надводных кораблей ВМС НОАК двум противникам до сложного, где моделировался «стратегический конфликт» с альянсом, в результате которого локальное столкновение перерастало в полномасштабную войну, а корабли ВМС Китая подвергались массированной атаке ракет и торпед.

Как отметила политолог Войко, нельзя исключить аналогичных прогнозов и моделирования сценариев, так как конфликт между Китаем и США вокруг Тайваня зрел давно, а с множеством новых событий приобретал ещё более высокий уровень напряжённости. Политолог напомнила, что пунктами эскалации в разное время становились и визит на тот момент спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года, и сбитый над Штатами китайский аэростат зимой этого года, а также недавнее заявление американского президента Джо Байдена о своём китайском коллеге Си Цзиньпине, в котором он назвал председателя КНР диктатором. К тому же в доктрине национальной безопасности США Китай называется одной из ключевых внешних угроз для Вашингтона.

«Те ситуации, которые мы наблюдаем, совсем не помогают наладить диалог Китаю и США, совсем наоборот. Моделирование сценариев связано с всеобщим нарастающим напряжением в отношениях Пекина и Вашингтона. Поэтому сегодня китайская элита действует по принципу «хочешь мира — готовься к войне». Озвучивание схем становится и сигналом для внешней аудитории, что Китай не сбрасывает со счетов разрастание конфликта и продумывает для себя разные сценарии развития событий», — рассказала Войко.

В исследовании сценариев конфликта авторы не указывали конкретные страны в качестве противника Китая, хотя позиция США чётко вырисовывалась. Войко назвала и другие страны, которые поддерживают американские взгляды и готовы выступить в случае обострения конфликта вместе с Вашингтоном против Пекина.

«Это традиционные союзники — Япония, Австралия, Великобритания, те связи и блоки, которые США активно продвигают в азиатско-тихоокеанском регионе. В отношении Японии ведутся усилия по их максимальному привлечению на сторону Штатов, и эти попытки довольно успешны. Возможно, и Южная Корея, хотя у неё есть свой интерес в регионе», — отметила политолог.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган во время встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном заявил, что Тайвань является главной проблемой в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Он отметил, что сейчас американо-китайские отношения находятся на самой низкой точке, подчеркнув, что это не соответствует интересам народов ни одной из стран.

В преддверии визита госсекретаря в Пекин официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что безответственные действия американской стороны провоцируют военный конфликт между Китаем и США. Дипломат уточнила, что Пекин никогда не посылал к берегам США военные корабли и самолёты, в то время как американский ракетный эсминец ранее прошёл в акватории островов Спратли в Южно-Китайском море для «обеспечения свободы судоходства».

В начале июня комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Согласно документу, задача Вашингтона в том, чтобы Пекин не пользовался «режимом преференций». Главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев в беседе с ИА Регнум назвал действия США проявлением недобросовестной конкуренции и желанием снизить экономические связи Евросоюза с Пекином.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня войска Тайваня зарегистрировали приближение к острову 19 китайских самолётов и пяти кораблей. До этого за полдня 8 июня минобороны Тайваня зафиксировало приближение к острову 37 самолётов Народно-освободительной армии Китая.