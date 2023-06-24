Тайбэй, 24 июня, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Войска Тайваня зарегистрировали приближение к острову 19 китайских самолётов и пяти кораблей. Соответствующее заявление оборонного ведомства острова опубликовано в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«С 08:00 (03:00 мск) 24 июня Вооружённые силы Тайваня зафиксировали 19 самолетов Народно-освободительной армии Китая (включая истребители J-10, J-11), восемь из которых пересекли «срединную линию» Тайваньского пролива», — уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что совместное боевое патрулирование проводили пять кораблей армии КНР.

Ранее ИА Регнум передавало, за полдня 8 июня минобороны Тайваня зафиксировали приближение к острову 37 самолётов Народно-освободительной армии Китая. Речь шла в том числе об истребителях J-11 и J-16, бомбардировщиках H-6, заправщиках Y-20, а также самолётах радиообнаружения и наведения.

Россия примет участие в военных учениях «Север. Взаимодействие — 2023», организованных Китаем.