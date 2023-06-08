Тайбэй, 8 июня, 2023, 09:26 — ИА Регнум. ВС Тайваня за полдня 8 июня зафиксировали приближение к острову 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация НОАК

«Начиная с 5:00 (00:00 мск) 8 июня 37 самолётов НОАК… успешно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт в том числе об истребителях J-11 и J-16, бомбардировщиках H-6, заправщиках Y-20, а также самолётах радиообнаружения и наведения.

Несколько китайских самолётов вошли в западную зону Тихого океана через воздушное пространство Тайваня «для проведения тренировки по воздушной разведке на дальние расстояния», добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, Тайвань в ближайшее время намерен обратиться к США с просьбой ускорить поставки зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 на фоне повышения рисков эскалации китайско-тайваньского конфликта. Сообщалось, что поставки американского вооружения на Тайвань могут занять до четырёх лет.