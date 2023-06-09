Москва, 9 июня, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Принятие законопроекта о стремлении США добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны является проявлением недобросовестной конкуренции и желанием снизить экономические связи Евросоюза с Пекином. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал главный научный сотрудник Института Канады и США РАН, политолог Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил законопроект, согласно которому американские власти должны добиваться лишения Китая статуса развивающейся страны в международных организациях и соглашениях. Штаты будут стремиться к тому, чтобы в международных организациях Китай классифицировался как «страна с доходами выше среднего уровня, страна с высоким уровнем доходов или как развитое государство». Согласно документу, задача Вашингтона добиваться того, чтобы Пекин не пользовался «режимом преференций».

«Видит око, да зуб неймёт — так сегодня можно описать отношения США и Китая. И принятие такого законопроекта открывает возможности проводить политику недобросовестной конкуренции — вводить какие-либо ограничения, которые бы не позволяли Китаю претендовать на роль с совершенной и рыночной организацией экономики», — объяснил Васильев.

Политолог напомнил, что вступление Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) было довольно тернистым, а многие страны так и не признали китайскую экономику рыночной. Новый законопроект Вашингтона будет продолжать давить развитие Пекина и, по мнению эксперта, добиваться исключения преференций по линии ВТО, международного валютного фонда, запрещать политику демпинга. При этом, как заметил Васильев, американо-китайские отношения слишком прочные, а Штаты имеют от КНР даже большую зависимость. Эксперт напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп при своём бизнес-подходе действовал более прямо, проводя торговые войны.

«Пока политика и риторика доминируют над реальной экономической ситуацией. США не знают, каким образом оказывать давление на КНР. Китайская экономика стала таким большим слоном, в отношении которого любого рода санкции имеют десятое значение. Но американцам важно подчеркнуть своё отношение и проявить хоть какие-то меры», — добавил Васильев.

По мнению эксперта, США рассчитывают на поддержку инициативы от своих западных партнёров, у многих из которых довольно тесные экономические связи с Китаем. Васильев подчеркнул, что Вашингтон располагает достаточным авторитетом, чтобы даже такими косвенными мерами надавить на страны Евросоюза и хотя бы немного повлиять на мировой статус КНР.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая президент США Джо Байден заявил, что ожидает оттепели в отношениях с Китаем в ближайшее время. При этом американский лидер пригрозил Китаю ответом при «односторонних» шагах в отношении Тайваня. Также Байден подчеркнул, что Вашингтон не станет смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином и будет продолжать оказывать помощь Тайваню.