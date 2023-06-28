Москва, 28 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. В Москве ценят предложения Ватикана по урегулированию ситуации на Украине, сообщил 28 июня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency Кардинал Маттео Дзуппи

Песков прокомментировал визит в Москву кардинала Маттео Дзуппи — спецпосланника папы Римского Франциска. Представитель Кремля напомнил, что с посланником Ватикана встретится 28 июня помощник президента Юрий Ушаков. Стороны обсудят ситуацию на Украине, в частности — возможные пути политико-дипломатического урегулирования конфликта.

«Мы высоко ценим усилия и инициативы Ватикана по поиску мирного разрешения украинского кризиса и приветствуем стремление папы внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Дзуппи прилетел в Москву вечером 27 июня. А 29 июня он примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве.

О планах Дзуппи посетить Россию для обсуждения вопроса урегулирования ситуации на Украине итальянские СМИ сообщили в начале июня. Также сообщалось о намерении кардинала посетить Киев. В начале месяца Кремль дал согласие на этот визит.