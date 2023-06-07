Ватикан, 7 июня, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Посланник папы Римского кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом заявил глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

По его словам, в последнее время он читал весьма негативные заявления как со стороны президента Украины Владимира Зеленского, так и со стороны Кремля о возможном посредничестве.

«И в такой застойной ситуации то, что посланник папы Римского поехал на Украину и получил «ок» от Кремля на приезд в Москву, хотя я не знаю когда, — это знак, который сам по себе нельзя недооценивать», — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что визит Дзуппи в Москву сможет также содействовать возможности возобновления диалога для проведения встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Что касается самого диалога, то здесь у меня не сложилось впечатления, что между двумя церквами наступило охлаждение. На Пасху я был у патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск назначил председателя Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи главой мирной миссии по Украине. Цель миссии — способствовать снижению напряжённости на Украине.

5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины. В число требований Украины входит возвращение страны к границам 1991 года. Подоляк заявил, что переговоры с Москвой могут начаться лишь при условии выплаты репараций и сокращения вооружённого потенциала России.

В апреле 2023 года в Ватикане сообщили о намерении направить миссию, целью которой будет организация переговоров России и Украины. В МИД России отметили, что приветствуют эту и другие подобные инициативы, и напомнили, что условия России известны — выполнение требований, которые были поставлены перед началом спецоперации, и признание возвращения четырёх регионов в состав России.