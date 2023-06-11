Ватикан, 11 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. План Ватикана по урегулированию конфликта на Украине включает поездку в Москву, сообщил 11 июня спецпосланник папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, слова которого о приводит агентство ANSA.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

«Второй частью плана будет поездка в Москву», — подтвердил он.

По его словам, со стороны российского правительства «есть интерес и ожидания». Кроме того, Ватикан планирует установить контакт с РПЦ.

Ранее сообщалось, что Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Как сообщал, глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци, визит Дзуппи в Москву сможет содействовать возможности возобновления диалога для проведения встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск назначил председателя Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи главой мирной миссии по Украине. Цель миссии — способствовать снижению напряжённости на Украине.

5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти Украины согласятся на посредничество Ватикана для организации переговоров с Россией только в том случае, если Святой престол полностью поддержит требования Украины.