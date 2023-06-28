Москва, 28 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Посланник папы Римского по Украине кардинал Маттео Дзуппи вечером 27 июня прибыл в Москву. Об этом 28 июня сообщила католическая архиепархия Божией Матери в столице России в Telegram-канале.

ТАСС/IPA via ZUMA Press/Alessia Giuliani Кардинал Маттео Дзуппи

«Иерарх прибыл в Москву во вторник вечером, остановившись в апостольской нунциатуре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ни Россия, ни Ватикан не объявляли официально о программе визита посланника. Также указывается, что 28 июня кардинал Дзуппи встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня, в день торжества святых апостолов Петра и Павла, будет принимать участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня в Министерстве иностранных дел России сообщили, что не планируют встреч с посланником папы Римского в ходе его визита в Москву. При этом сам посланник намеревался во время поездки установить контакт с Русской православной церковью (РПЦ).

До этого в РПЦ заявили, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл может провести встречу с кардиналом Дзуппи. Такая встреча может состояться, если посланник Ватикана этого захочет. В рабочем графике предстоятеля РПЦ найдётся свободное время.