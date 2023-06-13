Москва, 13 июня, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Если из России уйдут до 50 кредитных организаций, то для российского потребителя банковских услуг это не будет иметь негативных последствий, потому что действующие стандарты заданы на очень высоком уровне. Об этом корреспонденту ИА Регнум 13 июня заявила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. Так она прокомментировала прогноз гендиректора АКРА, экс-зампреда Банка России Михаила Сухова о том, что с российского рынка в ближайшие три года могут уйти до 50 банков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Валишвили отметила, что в России насчитывается 326 банков, при этом в начале 2022 года их было 335, а на начало 2019 года — 440. Курс на «зачистку» банковского сектора от недобросовестных участников был взят Центральным банком РФ ещё несколько лет назад.

«Банки могут прекратить свою деятельность по двум причинам: отзыв лицензии мегарегулятором или в результате добровольной сдачи лицензии. Второй вариант означает добровольное прекращение деятельности, и тенденция на рост таких случаев продолжается», — констатировала экономист.

По её словам, учитывая такую динамику, вполне вероятно, что в среднесрочной перспективе несколько десятков коммерческих банков могут принять решение о добровольной сдаче лицензии ввиду ужесточения регуляторных требований ЦБ РФ и общего состояния сектора, вытесняющего мелких игроков. Кроме того, в периоды экономический нестабильности клиенты, будь то физические или юридические лица, выбирают для себя наиболее крупные банки, преимущество с государственным участием, дабы обезопасить свои средства.

Валишвили убеждена: негативных последствий для клиентов такое сжатие рынка иметь не будет, поскольку действующие стандарты предоставления услуг заданы на достаточно высоком уровне и совершенствуются из года в год. Кроме того, нет оснований опасаться монополизации сектора — даже при возможном уходе с рынка 50 банков останется более двух сотен.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Сухова, с российского рынка кредитных организаций могут уйти три вида банков. В первую очередь иностранные, которых в РФ сейчас более 50-ти.

Вторая группа — это небольшие банки, принадлежащие крупным компаниям и обслуживающие их платёжный бизнес. Ситуация, которая сложилась на российском рынке, вынуждает их переключаться на такой вид деятельности, как кредитование, и не факт, что все из них смогут добиться успеха на этой ниве. Третья группа — банки, включённые в более крупные организации. Некоторые из таких финансовых контор могут быть закрыты, если их владельцы решат сократить расходы.

В то же время Центральный банк России решил не продлевать послабления для банков, которые заканчивают своё действие в первой половине 2023 года. Данное решение регулятор обосновывает тем, что в стране стабилизировалась экономическая ситуация и восстановилась прибыльность сектора.