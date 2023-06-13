Москва, 13 июня, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Из России может уйти примерно 50 банков в ближайшие три года, но эта процедура усложнится из-за юридических тонкостей и стоимости продажи бизнеса, что может повлиять на окончательные решения иностранных кредитных организаций. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Ранее глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов спрогнозировал уход с российского рынка примерно 50 банков в ближайшие три года. Он отметил, что часть банков принадлежит представителям недружественных стран.

Григорьев счёл прогноз весьма вероятным, тем более что подобный тренд прослеживается не только в денежно-кредитной отрасли. Однако процедура ухода, по словам финансового аналитика, не такая простая и осложнена рядом особенностей. В частности, указ российского президента Владимира Путина, подписанный в прошлом году, предполагает продажу иностранного бизнеса в России только по согласованию с главой государства.

«Просто так нельзя выйти из бизнеса в России. Прогноз близкий к правде, но пока не очень понятно, как будет решён юридический вопрос, так как каждый раз нужно будет получать разрешение на самом высшем уровне. К тому же уход из бизнеса сегодня — это не ситуация трёхлетней давности, когда можно было его продать по рыночной цене. Покупатель бизнеса в России сейчас будет стараться как можно сильнее эту цену снизить. Получается такой камень преткновения. С одной стороны банки не хотят здесь оставаться, с другой — продавать свой бизнес совсем дёшево тоже не хотят», — объяснил Григорьев.

Экономист подчеркнул, если представителям банков удастся без больших потерь решить юридические и финансовые вопросы, то они уйдут из России примерно в озвученный период. К тому же, как напомнил эксперт, прецеденты закрытия крупных заграничных бизнес-предприятий были, например, довольно масштабный уход британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell. По мнению Григорьева, среди возможных вариантов ухода банков будет передача предприятия российским акционерам или продажа бизнеса. Оба сценария, заверил эксперт, не сильно коснутся обычных граждан.

«С точки зрения безопасности денег, обслуживания, транзакций для российских граждан уход вообще ничего не значит. Будут изменения в обслуживании, так как в разных банках оно отличается, это пользователи ощутят. Но есть другой момент — например, Райфайзен является одним из ключевых банков в России в сфере международных переводов в долларах и евро. Если его бизнес продадут и будет создан отдельный банк, то возникнет сложная ситуация с зарубежной валютой для клиентов», — отметил Григорьев.

По мнению финансового эксперта, банк, который уходит, продолжит существовать в России под другим названием, брендом, но в целом всё останется примерно как есть. Также, возможно, бизнес будет приобретать другой российский банк.