Москва, 13 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Примерно 50 банков могут покинуть российский рынок в ближайшие три года, заявил в интервью газете «Известия» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«В ближайшие три года российский рынок могут покинуть 50 банков», — сказал он.

Эксперт пояснил, что причины и вероятность такого исхода во многом определяются типами банков. Он условно выделил три группы таких организаций.

В первую группу попали иностранные банки. По словам Сухова, в России в настоящее время действуют более 50 зарубежных кредитных организаций. При этом доля в бизнесе у части из них принадлежит дружественным России странам, и они не собираются покидать РФ.

Во вторую группу глава АКРА отнес небольшие банки, которые принадлежат крупным компаниям или предприятиям. Сухов привел в пример организации, которые обслуживают платежный бизнес.

Он отметил, что сложившаяся на рынке ситуация с трансакциями заставляет их выходить на другие доходные сферы, такие как кредитование. Эксперт признал, что не все банки из указанной группы смогут достичь успеха.

Ещё одной категорией кредитных организаций, которой угрожает закрытие в России, по мнению Сухова, являются банки, входящие в более крупные объединения, владельцы которых решатся на сокращение расходов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 февраля первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что банкиры из дружественных стран — крупнейших партнеров России заявили о желании открыть на территории РФ свои филиалы. В свою очередь, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России поддерживает эту идею.