Берлин, 18 июня, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Экономику Германии ожидает стагнация уже к концу текущего года. Такой прогноз сделал председатель Федерации германской промышленности (BDI) Зигфрид Руссвурм в интервью Bloomberg.

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V Зигфрид Руссвурм

Он сообщил, что в BDI пересмотрели прогноз роста немецкого ВВП. Эксперты ожидают, что по итогам года он будет нулевым.

«Мы только что понизили наш прогноз роста для Германии до 0%. Ожидается, что мировая экономика вырастет на 2,7%. Это свидетельствует о том, что мы отстаём», — сказал Руссвурм.

Ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве Андрей Мастеров в беседе с ИА Регнум в октябре 2022 года спрогнозировал, что у Германии без доступа к российским энергоресурсам будет ухудшение всех макроэкономических показателей.

Эксперт отметил, что Германия не сможет быстро найти выход из сложившейся ситуации, при этом власти страны не предпринимают мер, чтобы наладить отношения с Россией. Мастеров заявил, что, кроме падения ВВП, ФРГ ожидают рост безработицы и снижение уровня жизни населения.