Москва, 29 мая, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в настоящее время в Европейском союзе цены на газ снижаются, в скором будущем возможен их очередной взлёт, причем ещё до начала нового отопительного сезона. Об этом корреспонденту ИА Регнум 29 мая заявил Игорь Юшков, эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности. Так он прокомментировал версию замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР Сергея Колобанова о том, что удешевление газа в ЕС объясняется тем, что европейские потребители больше не боятся дефицита этого вида топлива.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Успокоение рынков действительно стало одним из факторов, — согласился Юшков. — Прошёл отопительный сезон, причём зима была относительно теплой, газа осталось много в подземных хранилищах. Это действительно успокаивает и толкает цены вниз».

Но, как уточнил эксперт, нынешнее снижение цены обуславливается комплексом факторов. Помимо того, что весной цена пошла вниз, европейские компании уже не спешат ежесуточно закупаться газом для его закачки в подземные хранилища. Все понимают, что раз цена идет вниз, то надо просто подождать, и она опустится ещё сильнее. И из-за того, что они делают это массово, спрос сокращается и цена ускоряет падение.

«Но это создаёт своеобразную ловушку, — предупредил эксперт. — Потому что дальше, когда им надо будет увеличить объёмы закупок для того, чтобы закачать к отопительному сезону всё, что нужно, в ПГХ, возникший в связи с этим рост спроса может совпасть с другими факторами, которые будут серьёзно толкать цены вверх».

Как пояснил Юшков, отопительный сезон закончился, но сезон активного кондиционирования ещё не начался. И если повторится ситуация прошлых лет, когда июль и август были очень жаркими, это тоже будет разгонять цены.

«Сейчас ежесуточный объём спроса небольшой, — сказал он. — Во-первых, из-за того, что не тратится много электроэнергии на кондиционирование, и, во-вторых, из-за того, что европейская экономика снижается. В той же Германии рецессия уже два квартала подряд. Есть прогнозы, что ЕЦБ будет повышать ставку. Стало быть, подорожают кредиты, а это ещё сильнее затормозит экономический рост».

Кроме того, Юшков призвал не забывать, что Китай довольно плавно восстанавливает свою экономику, хотя все ждали, что, как только там отменят коронавирусные ограничения, КНР совершит скачок и резко нарастит закупки нефти и газа. Но этого не случилось — китайская экономика восстанавливается медленно.

«Это тоже сдерживающий фактор для роста цен на газ, — констатировал Юшков. — Пока всё довольно дёшево, но это не значит, что цены будут снижаться или оставаться на прежнем уровне. Иными словами, ЕС не застрахован от очередного скачка цен».

В свою очередь, Колобанов не исключает, что пока газ в Европейском союзе может подешеветь ещё сильнее, тем более что там появилось несколько терминалов по приёму сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, хорошо себя показывают возобновляемые источники энергии. Между тем в России констатируют, что Европа, несмотря на заявления об отказе от российских углеводородов, продолжает приобретать российские нефть и газ, но делает это обходными путями. Более того, в сохранении российских поставок в Европу оказалась заинтересована даже Украина, которая хотя и не прекращает требовать усиления санкций против России, но заявляет, что не может перекрыть трубопроводы, идущие через её территории.