Москва, 26 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Из стран Европы в наихудшем положении в настоящее время находится Германия. Об этом корреспонденту ИА Регнум 26 июня заявил Андрей Полтарыхин, профессор кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Иван Шилов ИА Регнум Германия

По его словам, сложно не согласиться с выводом директора от России в МВФ Алексея Можина о критическом состоянии западных экономик. Причём это не только последствия пандемии, но прежде всего неправильная бюджетная и денежно-кредитная политика. Как полагает Полтарыхин, верен прогноз Можина и о том, что если Европа не изменит свой курс, то постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни населения.

«В наихудшем положении Германия, чьё правительство нивелирует все прежние экономические достижения ФРГ и снижает её ресурсный потенциал. А с учётом того, что многие страны Европы зависят от экономики Германии, перспективы ЕС остаются туманными», — уверен Полтарыхин.

В свою очередь, Максим Максимов, доцент кафедры корпоративного управления и инновации РЭУ им. Г. В. Плеханова, заявил, что уже сейчас ряд секторов экономики стран ЕС испытывает невиданные доселе шоки. Большинство энергоёмких производств переводятся в США, Китай и на иные территории с более доступными ресурсами. Пока «великое переселение» не оказывает катастрофического воздействия на уровень жизни. Однако эти отрасли имеют фундаментальное значение для обеспечения устойчивости и развития всей экономической системы. С их потерей возможности роста экономик стран Европы станут гораздо ниже.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проблема госдолга актуальна практически для всех стран коллективного Запада. Модель, когда основная часть государственных расходов покрывалась за счёт увеличения заимствований, была мейнстримом для большинства западных стран. США наглядно иллюстрируют, что такая модель может эксплуатироваться практически бесконечно. Однако есть одно важное условие: такие манёвры доступны только тем странам, которые могут эмитировать денежную массу, опираясь на национальную валюту как средство международных расчётов и сбережений. Но репутация евро и доллара стремительно портится.

«Страны ЕС имеют уровень долга, равный 91,5% от общего ВВП. Среди них наиболее высокий показатель этого отношения имеют Греция — 171%, Италия — 145%, Португалия — 114%, Испания — 113%, Франция — 112%. Очевидно, что именно эти государства столкнутся с наибольшими проблемами при сокращении государственного долга. Относительно устойчиво выглядят позиции Германии (66,3%) и Польши (49,1%)», — подытожил Максимов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению ряда экономистов, в Европе сейчас наблюдаются серьёзные экономические трудности. В частности, есть тенденция, когда каждое следующее поколение живет хуже предыдущего, хотя ещё в конце XX века ситуация была прямо противоположной. Кроме того, сказывается фактор Китая, который рвётся вперед столь стремительно, что страны Запада рискуют проиграть ему технологическую гонку и выйти из когорты крепких лидеров.

В МВФ полагают, что Запад не может справиться с такими вызовами, поскольку там властвует популизм. По мнению того же Можина, Европа будет постепенно превращаться в страну среднего уровня жизни.