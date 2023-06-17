Санкт-Петербург, 17 июня, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Проводимая Европой политика диверсификации потерпела полный крах и теперь регион полностью зависит от энергоресурсов из США. Об этом 17 июня заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе своего доклада на энергетической панели ПМЭФ-2023.

Алексей Дружинин/ТАСС Председатель правления ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин

«В результате отказа от российского газа и отсутствия других источников СПГ важным последствием стала полная зависимость европейской энергетики от поставок энергоресурсов из США. По сути, европейская политика диверсификации источников поставок газа потерпела полный крах», — сказал он.

Сечин уточнил, что считает, что раздутый государственный долг Соединённых Штатов является угрозой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, и отметил, что так называемый «зелёный» переход в энергетике уже привёл к катастрофическим последствиям.

Глава «Роснефти» указал, что безответственные регуляторы по сути ввели запрет на инвестиции в традиционные виды энергетики.

«Не имея ясно очерченных целей, состоятельных технологий, понимания долгосрочных последствий своих действий, они запустили процесс, породивший кризисные явления в мировой энергетике, раскрутившей инфляцию на мировых рынках. Всё это было усугублено воздействием пандемии», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден заявили, что Евросоюз и США продолжать меры для обеспечения энергетической безопасности Европы. Уточнялось, что это будет делаться путём диверсификации источников энергии. Также стороны договорились об инвестициях в «зелёную экономику», в том числе в производство аккумуляторов для электромобилей и выработку чистого водорода.