Минск, 27 июня, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает очень важным то, что в ходе недавней попытки вооружённого мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» никого не тронули в Ростове-на-Дону. Он заявил об этом 27 июня в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

Известия/Алексей Рамм

По словам белорусского лидера, в ходе переговоров он увидел только что вернувшихся с фронта бойцов, которые видели множество смертей своих товарищей, а командиры подразделений ЧВК, по его мнению, очень влияли на Пригожина.

Лукашенко указал, что основатель «Вагнера» на тот момент находился в «полубешеном состоянии» и в ходе диалога с ним белорусский лидер спросил, не было ли жертв среди мирного населения в городе из-за прихода его бойцов в Ростов.

Глава республики уточнил, что Пригожин поклялся ему, что никого не тронул в городе, и это оказалось правдой.

«Это было очень важно, заметьте, это было очень важно, что они, зайдя в Ростов, никого не тронули», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко рассказал, что в ходе попытки вооружённого мятежа в России власти республики готовы были перебросить в случае необходимости целую бригаду силовиков. Он уточнил, белорусская армия на этом фоне была приведена в боевую готовность.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты, органы власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеров спецподразделения Росгвардии и сотрудников полиции подняли по тревоге.

Позднее глава Белоруссии по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.