Минск, 27 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Во время попытки вооружённого мятежа в России Белоруссия была готова перебросить в случае необходимости целую бригаду силовиков. Об этом 27 июня заявил президент страны Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

Sputnik/РИА Новости/Виктор Толочко

Как отметил белорусский лидер, на фоне событий в России он отдал приказ о приведении в боевую готовность армии республики.

«Целая бригада была готова к переброске в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко рассказал, что попытка мятежа в России очень серьёзно напрягла власти Белоруссии. Он отметил, что белорусские военные в этой ситуации повели себя неплохо, чётко отреагировав на неё. Также президент республики заявил, что государства коллективного Запада мгновенно воспользовались бы смутой в России и Белоруссии, если бы она началась.