Москва, 27 июня, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы от ЛДПР предложили внести на рассмотрение законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для российских граждан, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Отмечается, что соответствующий законопроект планируют внести на рассмотрение во вторник, 27 июня.

Таким образом, по информации источника, планируется внести коррективы в закон «О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации».

По мнению авторов инициативы, благодаря этому нововведению россияне с низким уровнем зарплаты смогут повысить свой уровень жизни, а порог в 30 тысяч рублей является оптимальным, так как эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, что станет «действительно ощутимым» для большинства малообеспеченных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня заместитель главы Министерства финансов России Алексей Сазанов заявил о необходимости оставить без изменений налоговые условия для граждан, работающих удалённо. Он подчеркнул, что единая ставка налога существенно упростит механизм администрирования.

При этом ранее в министерстве рассматривали вариант увеличения налога для дистанционных сотрудников до 30% (для утративших российское налоговое резидентство).