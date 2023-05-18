Москва, 18 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В России ожидаются изменения в налоговой сфере. Для внесения на рассмотрение в Госдуму подготовлен законопроект о реализации основных направлений налоговой политики. Об этом 18 мая сообщили в Министерстве финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Налоги

Одно из положений этого законопроекта, в частности, касается ставки налога для физических лиц, работающих удалённо по трудовым и гражданско-правовым договорам. Согласно документу, она должна составить 13% (или 15% с доходов, превышающих 5 млн рублей в год). При этом на ставку НДФЛ для этих работников не будет влиять статус их налогового резидентства, сообщил статс-секретарь — заместитель главы Минфина Алексей Сазанов.

Ранее в Минфине рассматривался вариант увеличения НДФЛ для сотрудников, работающих в дистанционном режиме, до 30%. Однако в апреле 2023 года ведомстве отметили, что этот вопрос ещё дорабатывается. Также уточнялось, что указанные поправки не затрагивают сотрудников, которые работают по трудовым договорам. Их налоговые условия планировалось оставить прежними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство внесло в ГД законопроект, обязывающий отечественные компании в ряде случаев взимать НДФЛ по ставке 30% с работающих из-за границы сотрудников, использующих для работы российский сегмент интернета и технические и программные средства.

Предполагалось, что поправки вступят в силу с начала 2024 года. При этом ставкой НДФЛ в размере 30% будут облагаться работники, утратившие налоговое резидентство России. Эти предложения вызвали опасение, что они могут привести к созданию «серых схем» в бюджетах российских компаний.