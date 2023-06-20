Москва, 20 июня, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Налоговые условия для сотрудников, которые работают удалённо, должны оставаться неизменными, с этой целью Минфин предложил уравнять ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов, отметил 20 июня заместитель главы ведомства Алексей Сазанов.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Уточнение видов доходов удалённых сотрудников и применение единой ставки налога также существенно упростит механизм администрирования налога для налоговых агентов», — цитирует Сазанова официальный Telegram-канал Минфина.

Как сообщалось ранее, 20 июня Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении для работающих за пределами России. Удалённые работники российских компаний будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. При доходе более 5 млн рублей в год ставка вырастет до 15%. Ставку 13% предлагается установить с 2024 года, повышенную ставку — с 2025-го.

В министерстве ранее рассматривали вариант увеличения налога для дистанционных сотрудников до 30% (для утративших российское налоговое резидентство). Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект, но позднее он был отозван.

«В настоящее время если налогоплательщик работает с российской организацией, компания является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. Со следующего года предлагается унифицировать правила», — отмечается в сообщении Минфина.

Идея снижения налоговой ставки для граждан, покинувших страну, верная, это станет сигналом о готовности страны принять уехавших обратно, а если такого сигнала не будет, то отток умов из России может вырасти, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.