Москва, 26 июня, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Белый дом нервничает из-за того, что контрнаступление ВСУ не принесло долгожданного прорыва позиций российской армии, и опасается, что всё может закончиться крахом киевского режима, а стало быть, и поражением действующего президента США Джозефа Байдена на предстоящих выборах главы государства. Так военный эксперт Михаил Онуфриенко оценил сообщения The New York Times о том, что в администрации Байдена называют «отрезвляющими» результаты контрнаступления ВСУ, а также сетуют на то, что Киев «отстаёт от расписания».

Иван Шилов ИА Регнум

Как полагает Онуфриенко, Вашингтон специально задействовал это СМИ с единственной целью — продемонстрировать своё неудовольствие и подстегнуть общественное мнение.

Однако, по его словам, что бы ни думали в Белом доме, говорить об отрезвлении украинской военщины не приходится. Вне зависимости от того, насколько адекватно в Киеве оценивают собственные возможности, он несамостоятелен в принятии стратегических решений. Это режим, полностью зависящий от внешних источников финансирования и политической поддержки, указал эксперт. Поэтому об отрезвлении речи не идёт. По словам военного эксперта, власти Украины могут лишь выполнять команду «прыгать!» и уточнять, как высоко. Поэтому и неудовольствие Вашингтона связано с тем, что ВСУ «прыгнули» недостаточно высоко.

Онуфриенко обратил внимание на то, что в наступлении, которое продолжает вести противник в районе Времевского выступа, он так и не смог прорвать оборону российских войск и выйти на стратегический простор. До этого ещё очень далеко. Теперь он вынужден задействовать второй эшелон, который должен был как раз входить в образовавшуюся брешь и развивать стратегическое наступление на Бердянск и Мелитополь.

«Четвертая неделя наступления, 22 дня боёв, а на самом лучшем направлении они продвинулись на 7 км, заняв несколько малозначащих сёл. По сути, не прорвав первую линию обороны!» — констатировал эксперт.

По его мнению, Вашингтон, конечно, сделает выводы из сложившейся ситуации, но принципиально изменить её не может. Плюс Белый дом нервничает из-за того, что прекрасно всё рассчитывает по срокам. Там понимают, что, если это наступление не удастся и не обеспечит кардинальных изменений, то встанет вопрос о том, доживет ли киевский режим до выборов в США.

«А если киевский режим рухнет, то Байден и Демократическая партия, которая всё поставила на эту лошадь, со свистом проиграет. Позорный выход из Афганистана, а теперь ещё и проигрыш на руинах Украины избиратели им не простят. А оппоненты ещё и припомнят деньги, которые были на это потрачены», — сказал Онуфриенко.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам высокопоставленного источника The New York Times, в Белом доме, хотя и говорят о необходимости проявлять терпение, вынуждены признать, что темпы контрнаступления украинской армии оказались медленнее, чем ожидалось.

По данным того же издания, поставки западной техники не помогли ВСУ, бойцы которых жалуются на мощную оборону российской армии. Дают о себе знать минные поля, ударные вертолёты Ка-52, которые, ускользая от средств украинской ПВО, повреждают и уничтожают предоставленные Западом танки и боевые бронированные машины.

В Минобороны России, в свою очередь, сообщают, что бойцы российской армии за последние сутки отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа на территории ДНР.