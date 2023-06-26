Вашингтон, 26 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена посчитала первые результаты контрнаступления украинской армии «отрезвляющими». Об этом 26 июня сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, в Белом доме публично призывают к терпению, однако там тоже обеспокоены тем, что первый этап контрнаступления ВСУ оказался медленным.

«Один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель [украинского контрнаступления] «отрезвляющими», добавив: «Они [ВСУ] отстают от графика», — говорится в публикации.

Отмечается, что высокопоставленный военный чиновник США также признал, что темпы контрнаступления украинской армии оказались медленнее, чем этого ожидала американская сторона. При этом он призвал не делать каких-либо общих выводов на основе первоначальных операций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее New York Times написала, что украинские военные не сумели воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России, которая произошла 23 и 24 июня. По информации издания, ни одно из российских подразделений в зоне СВО не сняли с позиций.

До этого стало известно, что власти США признают, что 17 из 113 переданных Киеву БМП Bradley были повреждены или уничтожены в ходе попыток контрнаступления украинских войск. Отмечалось, что ожесточенное сопротивление ВС России нанесло ущерб количеству переданной Украине западной военной техники.