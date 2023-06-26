СМИ: в Белом доме назвали «отрезвляющими» первые результаты наступления ВСУ
NYT: в Белом доме заявили, что Украина отстаёт от «расписания» контрнаступления ВСУ
Вашингтон, 26 июня, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена посчитала первые результаты контрнаступления украинской армии «отрезвляющими». Об этом 26 июня сообщила газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По информации издания, в Белом доме публично призывают к терпению, однако там тоже обеспокоены тем, что первый этап контрнаступления ВСУ оказался медленным.
«Один высокопоставленный чиновник администрации назвал результаты первых двух недель [украинского контрнаступления] «отрезвляющими», добавив: «Они [ВСУ] отстают от графика», — говорится в публикации.
Отмечается, что высокопоставленный военный чиновник США также признал, что темпы контрнаступления украинской армии оказались медленнее, чем этого ожидала американская сторона. При этом он призвал не делать каких-либо общих выводов на основе первоначальных операций.
Как сообщало ИА Регнум, ранее New York Times написала, что украинские военные не сумели воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России, которая произошла 23 и 24 июня. По информации издания, ни одно из российских подразделений в зоне СВО не сняли с позиций.
До этого стало известно, что власти США признают, что 17 из 113 переданных Киеву БМП Bradley были повреждены или уничтожены в ходе попыток контрнаступления украинских войск. Отмечалось, что ожесточенное сопротивление ВС России нанесло ущерб количеству переданной Украине западной военной техники.