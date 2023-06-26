Москва, 26 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Бойцы российской армии за последние сутки отразили четыре атаки ВСУ в районе Времевского выступа на территории ДНР. Об этом 26 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

«В районе Времевского выступа огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» отражены четыре атаки противника в районе населённого пункта Ровнополь», — говорится в сообщении.

Конашенков также сообщил, что ВСУ в течение последних суток пытались наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Российские бойцы отразили все попытки. В общей сложности потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, также противник потерял шесть артиллерийских установок, восемь БМП и другую военную технику.

Ранее в США признали, что российские бойцы уничтожили и повредили 17 американских БМП Bradley в ходе попыток контрнаступления ВСУ. Это порядка 15% от общего количества поставленных Киеву бронемашин этого типа.

Военный эксперт Алексей Леонков сообщил ИА Регнум, что Bradley уже устарели и могут быть эффективными в небольших локальных конфликтах, несмотря на модернизацию. Он также отметил, что в составе брони этих БМП есть горючие материалы, из-за чего те, кто не успевает выскочить из подбитой техники, задыхаются от едкого дыма. Леонков сравнил Bradley с братской могилой.