Москва, 26 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Американская сторона заявляет, что не имеет отношения к попытке вооружённого мятежа в России, заявил 26 июня министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

Эрик Романенко/ТАСС ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону

По словам главы МИД, американский посол в Москве Линн Трейси 25 июня, общаясь с российскими представителями, «передавала сигналы».

«Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что Соединённые Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают», — заявил Лавров.

Трейси, по словам главы российского МИД, назвала случившееся 24 июня внутренним делом России.

25 июня, ссылаясь на свои источники, телеканал CNN распространил информацию о том, что американская разведка предупреждала Конгресс о планах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать мятеж.

Источники телеканала заявили, что разведка США располагала данными о планах Пригожина вступить в конфликт с Минобороны. В качестве примера приводятся заявления главы ЧВК о недостатке боеприпасов, которые он сделал, чтобы вступить в конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным предприняла попытку вооружённого мятежа: вооружённые формирования на военной технике вошли в Ростов-на-Дону, часть сил затем выдвинулась в сторону столицы.

Президент России Владимир Путин утром 24 июня в ходе видеообращения назвал действия Пригожина попыткой мятежа. Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, в результате которых удалось достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.