Вашингтон, 26 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Украинские власти не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России, который произошёл в прошедшие выходные. Об этом 26 июня написала газета New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Издание со ссылкой на чиновников США отмечает, что, несмотря на действия ЧВК «Вагнер», 23 и 24 июня ни одно из подразделений российской армии в зоне спецоперации не покинуло свои позиции.

«Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но… в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в материале газеты.

При этом каких-либо вариантов действий Киева в этой ситуации не приводится и только констатируется, что ВСУ на фоне сообщений о попытке вооружённого мятежа в России попытались «добиться некоторых успехов».

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс следит за происходящими в России событиями и считает их её внутренним делом. Он также вновь указал на необходимость поддержки Киева со стороны стран — участниц блока.

До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен также назвал события последних дней в России её внутренним делом. Он подчеркнул, что не хочет спекулировать на эту тему.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным прибыла на военной технике в Ростов-на-Дону и затем начала движение военной колонной в направлении Москвы. Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил о попытке совершения мятежа в стране. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером связался с Пригожиными и ему удалось достигнуть соглашения о деэскалации ситуации. После этого бойцы «Вагнера» покинули Ростов-на-Дону.