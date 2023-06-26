СМИ: Украина не смогла воспользоваться ситуацией в России на поле боя
NYT: Украина не смогла воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России на поле боя
Вашингтон, 26 июня, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Украинские власти не смогли воспользоваться попыткой вооружённого мятежа в России, который произошёл в прошедшие выходные. Об этом 26 июня написала газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание со ссылкой на чиновников США отмечает, что, несмотря на действия ЧВК «Вагнер», 23 и 24 июня ни одно из подразделений российской армии в зоне спецоперации не покинуло свои позиции.
«Украина, несомненно, попытается воспользоваться хаосом, вызванным Пригожиным, но… в обороне не было никаких брешей, которыми можно было бы воспользоваться», — говорится в материале газеты.
При этом каких-либо вариантов действий Киева в этой ситуации не приводится и только констатируется, что ВСУ на фоне сообщений о попытке вооружённого мятежа в России попытались «добиться некоторых успехов».
Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс следит за происходящими в России событиями и считает их её внутренним делом. Он также вновь указал на необходимость поддержки Киева со стороны стран — участниц блока.
До этого американский госсекретарь Энтони Блинкен также назвал события последних дней в России её внутренним делом. Он подчеркнул, что не хочет спекулировать на эту тему.
В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным прибыла на военной технике в Ростов-на-Дону и затем начала движение военной колонной в направлении Москвы. Утром 24 июня президент России Владимир Путин заявил о попытке совершения мятежа в стране. Затем президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером связался с Пригожиными и ему удалось достигнуть соглашения о деэскалации ситуации. После этого бойцы «Вагнера» покинули Ростов-на-Дону.