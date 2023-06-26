Москва, 26 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Если раньше в Европе каждое следующее поколение жило лучше предыдущего, то теперь там всё наоборот, считает Алексей Портанский, профессор департамента мировой экономики, факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ. Об этом он заявил корреспонденту ИА Регнум 26 июня, комментируя прогнозы директора от России в МВФ Алексея Можина, который заявил о критическом состоянии западных экономик из-за роста госдолга, а также предсказал, что Европа превратится в «страну среднего уровня».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Портанского, с таким прогнозом можно согласиться лишь частично. В настоящее время в Европе достаточно высокий уровень жизни, и он сохранится в обозримой перспективе. В то же время в последние годы там наблюдается такой феномен, когда каждое следующее поколение живёт хуже, чем предыдущее. В конце XX века всё было наоборот: каждое следующее поколение жило лучше.

«А сейчас иная тенденция, которую Европе пока преодолеть не удаётся. Это, конечно, неприятный для европейцев феномен», — констатировал Портанский.

Пессимистичнее состояние западных экономик оценивает Александр Чулок, директор центра научно-технологического прогнозирования института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ. В беседе с корреспондентом ИА Регнум он указал, что в мире падает доверие к западным валютам и политической системе, а это, в свою очередь, приводит к проблемам на финансовых рынках.

Кроме того, сказываются сложности с технологической модернизацией. Тот же Китай долгие годы воспринимался как страна, которая копирует и ничего не может придумать сама. Однако положение дел изменилось, и Европа только сейчас осознала, что это очень серьёзный вызов.

«Она пытается включиться в эту гонку. Например, Германия объявляет о технологических приоритетах в изучении космоса и освоении Мирового океана. Но я не верю, что они смогут снова войти в когорту крепких лидеров. Потому что тот же Китай по публикационной активности (публикации в научных журналах. — Прим. ИА Регнум) стал мировым лидером и по многим направлениям даже обошёл США», — сказал Чулок.

И конечно, традиционные лидеры мировой экономики на этом фоне чувствуют себя некомфортно. Не говоря уже про те шоки, которые они сами себе организовали.

При этом Чулок скептично отнёсся к прогнозам о превращении Европы в экономику среднего уровня. По его словам, это классификация прошлого века, так как в современном мире экономика может быть формально среднего уровня, но при этом располагать инновациями мирового класса.

«Например, в России активно развиваются нейросети и квантовые технологии, но при этом горячую воду отключают по расписанию, и мы греем тазики. Поэтому у Европы есть риск технологически отстать от мировых трендов, но это не значит, что она уже через год загнётся. Не надо впадать в крайности, пусть даже Европа уже не чувствует себя так комфортно, как 20 или 15 лет назад», — подытожил Чулок.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Можина, после пандемии и, как следствие, спада в экономике выросли дефициты бюджетов, которые пришлось финансировать, наращивая госдолг. В итоге в долгах оказалась почти вся Европа — Великобритания, Франция, Испания, Португалия, Греция и Италия.

Кроме того, он заявил, что США сами создали ситуацию, которая толкнула мир на поиск альтернатив доллару. В итоге многие страны стали больше использовать другие национальные валюты, в первую очередь юань.

Отметим также, что Международный валютный фонд (МВФ) в мае 2023 года сам призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждения по бюджету на 2024 год в связи с тем, что сложившаяся ситуация может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики, переживающей «заметное напряжение».