Москва, 26 мая, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) призвал Конгресс США немедленно поднять потолок госдолга и начать обсуждения по бюджету на 2024 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика США

Как сказано в письменном заявлении МВФ по итогам ежегодного обзора экономики США, сложившаяся ситуация, может создать дополнительные риски для американской и мировой экономики в то время, когда в ней уже и так есть заметное напряжение.

Из обзора также следует, что МВФ немного улучшил прогноз по росту ВВП США в 2023 году, который составит 1,7%. Ранее фонд прогнозировал, что американская экономика в 2023 году вырастет на 1,6%.

Как сообщало ИА Регнум, о возможности дефолта при провале переговоров по повышению потолка госдолга президент США Джо Байден заявил 10 мая. Тогда он назвал такое развитие событий разрушительным для экономики.

Позднее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что в течение двух недель сможет назвать точные сроки потенциального экономического краха. Она предупредила, что без решения по госдолгу правительство окажется не в состоянии исполнять свои финансовые обязательства.

Сообщалось, что начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков, пять из них уже обанкротились.

Экономисты Goldman Sach считают, что резервы министерства финансов США могут иссякнуть к 9 июня.

Задолженность Соединённых Штатов по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие в мировом списке 13 стран задолжали в общей сложности 31,4 трлн долларов. При этом государственный России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, в 13 раз — китайского.

Во время выступления на саммите G7 в Японии 20 мая Байден попросил журналистов «умолкнуть», когда они попросили его ответить на вопрос про дефолт в США.