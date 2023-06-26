Москва, 26 июня, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Во многих странах мира на сегодняшний день уровень государственного долга очень высок. Такое положение сложилось и в целом ряде западных государств. Об этом 26 мая заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

РИА Новости/Максим Блинов

«Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны», ― указал в беседе с РИА Новости Можин.

Он пояснил, что после пандемии коронавируса, когда произошёл большой спад в экономике, выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Представитель в МФВ от России добавил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить её.

Можин отметил, что сегодня почти вся Европа в долгах ― Великобритания, Франция Испания, Португалия, Греция и Италия. При этом, по его словам, преодолеть это можно только через боль, в том числе повышение процентных ставок для снижения инфляции.

Эксперт считает, что Запад не может справиться со такими вызовами, поскольку там властвует популизм. По его мнению, Европа будет постепенно превращаться в страну среднего уровня жизни.

Как сообщало ИА Регнум, госдолг Италии по итогам 2022 года установил очередной рекорд и составил 2,76 трлн евро. Как заявили в Центробанке страны, за минувший год государственный долг увеличился на 84 млрд евро. В пересчёте на каждого жителя страны этот показатель превышает 46 тысяч евро. Госдолг Италии в последние годы превышает 150% ВВП страны.

По итогам 2022 года госдолг США равен совокупной задолженности 13 крупнейших стран-должников и превышает российский более чем в 100 раз. По данным национальных министерств финансов, задолженность Соединённых Штатов Америки по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие 13 стран задолжали 31,4 трлн долларов.

Госдолг России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, 13 раз — китайского.

В начале июня президент США Джозеф Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США, который приостанавливает действие лимита по госдолгу до 1 января 2025 года в обмен на проведение реформ, предложенных Республиканской партией.

В середине июня размер государственного долга Соединённых Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов.