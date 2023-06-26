Вашингтон, 26 июня, 2023, 06:37 — ИА Регнум. В Вашингтоне сами создали ситуацию, которая натолкнула на поиск в мире альтернатив американской валюте. Об этом заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

В мире стали больше использовать другие национальные валюты, в первую очередь китайский юань, сказал он. На торговлю в юанях, причём не только с Китаем, но и с третьими лицами, перешли иранцы, бразильцы и саудовцы.

Американцев уже сейчас беспокоит судьба доллара, процесс отказа от валюты США происходит быстро. Роль доллара в качестве резервной валюты, главного средства платежа и накоплений заключалась ранее в отсутствии других альтернатив, пояснил Можин.

По его мнению, неправильно, что доллар широко использовался в мире, поскольку он является национальной валютой и выпускается в интересах США, экономических и финансовых обязательств одной страны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая журналист из США, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис отметил, что работа по замене доллара для внутренних расчётов в БРИКС стала сокрушительным ударом России и Китая по американской валюте. Западные СМИ почти не заметили такого шага БРИКС. Трудности Соединённых Штатов с государственным долгом, их торговый дефицит привели к тому, что доллар стал «менее привлекательным» в качестве международной валюты.