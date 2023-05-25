Москва, 25 мая, 2023, 06:39 — ИА Регнум. По итогам 2022 года госдолг США равен совокупной задолженности 13 крупнейших стран-должников и превышает российский более чем в 100 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных министерств финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Так, задолженность Соединённых Штатов Америки по итогам прошлого года составила 31,42 трлн долларов, следующие 13 стран задолжали 31,4 трлн долларов.

Госдолг России за 2022 год составил около 295 млрд долларов, это в 107 раз меньше американского, в 33 раза — японского, 13 раз — китайского.

Только за январь–март 2023 года российская задолженность сократилась на 5,2% (15,2 млрд долларов). Госдолг США за три месяца вырос до 31,46 трлн долларов. Если американское правительство не повысит лимит возможной задолженности, к июню в стране может произойти первый дефолт со времён 1979 года.

Как сообщало ИА Регнум, начавшийся в США долговой кризис не переживут порядка 250 региональных банков, пять из них уже обанкротились. Российский бизнесмен Олег Дерипаска уверен, что драма уже началась, а проблемы с долговыми обязательствами казначейства, подъёмом потолка американского госдолга — это одна из прелюдий.