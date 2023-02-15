Рим, 15 февраля, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Госдолг Италии по итогам 2022 года составил 2,76 трлн евро, сообщили 15 февраля в Центробанке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

За минувший год государственный долг увеличился на 84 млрд евро. В пересчете на каждого жителя страны долг превышает 46 тысяч евро.

Госдолг Италии в последние годы превышает 150% ВВП страны. Осенью 2022 года в МВФ призвали Италию к «сверхусилиям» для его снижения. Италия из-за высокого госдолга и потенциальных политических осложнений — «самое слабое звено еврозоны», отметили в январе 2023 года обозреватели Financial Times.