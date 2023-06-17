Вашингтон, 17 июня, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Размер государственного долга Соединённых Штатов Америки впервые в истории превысил отметку в 32 триллиона долларов. Об этом говорят данные, опубликованные американским министерством финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Суммарный непогашенный государственный долг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов», — говорится в таблице казначейства, обновлённой 17 июня.

В последний раз министерство финансов сообщало о размере государственного долга в 31,95 триллиона долларов.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга до 1 января 2025 года. Как отметил глава американского государства, двухпартийная сделка по решению проблемы госдолга позволила стране избежать репутационных и экономических последствий.

В 2020 году американские власти резко увеличили размер государственной задолженности из-за расходов, направленных на борьбу с распространением коронавируса. В результате за два года госдолг вырос почти на семь триллионов долларов.