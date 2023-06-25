Майами, США, 25 июня, 2023, 20:34 — ИА Регнум. Американский футбольный клуб «Интер Майами» планирует 16 июля провести презентацию аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса. Об этом 25 июня сообщает Mundo Deportivo.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что клуб хочет извлечь максимальную прибыль из представления Месси и Бускетса, поэтому расширяет трибуны своего 18-тысячного стадиона на три тысячи мест.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня Месси объявил, что подписал контракт с «Интер Майами». Он отметил, что не станет возвращаться в «Барселону». Он играл за каталонский клуб с 2003 по 2021 год, потом в качестве свободного агента за французский «Пари Сен-Жермен».

3 июня ПСЖ объявил, что Месси покидает команду, за которую играл с лета 2021 года. В клубе отметили, что в сезоне 2022/23 форвард сыграл 31 матч, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

30 мая стало известно, что футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил Месси заключить контракт на два года. Футболисту предлагался доход в €1,2 млрд.