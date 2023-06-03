Париж, 3 июня, 2023, 20:32 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси покидает французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Это сообщение 3 июня опубликовали на официальном сайте ПСЖ.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

«Клуб хотел бы тепло поблагодарить семикратного Золотого мяча, обладателя трофея чемпионов в цветах Rouge & Bleu и двух чемпионских титулов Франции», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что знаменитый форвард в том числе отличился на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре и в течение сезона 2022/2023.

«Автор 16 голов в 31 игре Лиги 1, он лучший распасовщик в чемпионате с 16-й подачей, что очень близко к рекорду его соотечественника Анхеля Ди Марии», — отметили в ПСЖ.

Ранее издание ESPN разместило в Twitter заявление Месси, что он после окончания сезона покинет французскую команду. Потом публикацию удалили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложили Месси заключить контракт на два года. Общая сумма дохода, предусмотренная им — 1,2 млрд евро.

Месси играл за ПСЖ с августа 2021 года. Футболист впервые вышел на поле за эту команду в сентябре. В её составе он получил седьмой Золотой мяч.

Аргентинца называют одним из лучших футболистов всех времён. Его признали лучшим бомбардиром в истории испанских футбольных чемпионатов. Он также шестикратный — «Золотой бутсы», десяти титулов чемпиона Испании, семи Кубков Испании, восьми Суперкубков Испании и многих других наград, олимпийский чемпион.