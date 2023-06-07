Буэнос-Айрес, 7 июня, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Аргентинский футболист Лионель Месси объявил, что подписал контракт с американским клубом «Интер Майами». Об этом он сообщил в интервью газете Mundo Deportivo.

Nathan Rupert Лионель Месси

Нападающий отметил, что не станет возвращаться в испанскую команду Барселона, за которую выступал с 2003 по 2021 год.

«Я не вернусь в «Барсу», я перехожу в «Интер Майами». Вопрос не закрыт на сто процентов, но осталось утрясти некоторые детали», — сказал Месси.

С 2021 года футболист стал свободным агентом и играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен».

Как сообщало ИА Регнум, ранее журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо распространил информацию о том, что Лионель Месси станет игроком команды «Интер Майами». Об этом же сообщил и итальянский спортивный журналист и репортёр Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Месси по окончании текущего сезона. В составе клуба футболист дважды становился чемпионом Франции и один раз победил во французском суперкубке. Играя за «Барселону», Месси выигрывал чемпионат Испании десять раз и семь раз — Суперкубок королевства.