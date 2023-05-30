Эр-Рияд, 30 мая, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси контракт сроком на два года и на общую сумму в 1,2 миллиарда евро. Об этом во вторник, 30 мая сообщает портал Foot Mercato.

Panoramic/Global Look Press Лионелm Месси

Уточняется, что отец и по совместительству агент футболиста Хорхе Месси решение уже принял и теперь ожидает того же от сына, который в случае подписания контракта станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

Игроком «Пари Сен-Жермен» Месси стал в 2021 году, перейдя туда после истечения контракта с «Барселоной». Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона, и ранее в различных СМИ муссировалась информация о его вероятном уходе. Так, например, Agence France Presse сообщало о том, что переход аргентинского нападающего в один из клубов Саудовской Аравии якобы является «решённым вопросом».

Позднее, 1 мая, журналист Абдул Рахман Аль-Рафдан написал в соцсети, что Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Однако он отмечал, что прибытие футболиста никак не связано с информацией о его возможном переходе в саудовский «Аль-Хиляль». Кроме того, нападающий является амбассадором туризма страны.

Месси считается одним из лучших футболистов всех времён: лучший бомбардир в истории испанских футбольных чемпионатов, семикратный обладатель «Золотого мяча», шестикратный — «Золотой бутсы», обладатель десяти титулов чемпиона Испании, четырёх — Лиги чемпионов УЕФА, семи Кубков Испании, восьми Суперкубков Испании и многих других наград, участник списка 100 самых влиятельных людей мира в 2011 и 2012 годах по версии журнала Time, олимпийский чемпион.