Вашингтон, 25 июня, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июня отказался опровергать заявления президента страны Джозефа Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором».

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Когда речь идет о Китае, то вполне понятно, что мы будем говорить и делать то, что не нравится им, а они будут делать и говорить то, что не нравится нам», — сказал Блинкен в эфире CNN, отвечая на вопрос, согласен ли он с мнением Байдена.

Как сообщалось ранее, 19 июня госсекретарь США после длительного перерыва посетил Китай. Встречу с ним провёл председатель КНР Си Цзиньпин. После переговоров обе стороны отметили, что нормализация отношений двух стран пойдёт на пользу как им самим, так и всему миру. Блинкен, кроме того, заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

На следующий день после визита главы Госдепа в Китай президент США Джозеф Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором». В Пекине подвергли это заявление резкой критике.