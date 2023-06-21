Вашингтон, 21 июня, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден назвал диктатором председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом 20 июня сообщило агентство Reuters.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джо Байден

Президент США сделал такое заявление на благотворительном вечере в Калифорнии по сбору средств на свою предвыборную кампанию сразу после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Байден также заявил, что Си Цзиньпин смутился, когда в феврале воздушный шар отклонился от курса над Америкой. Он сказал, что сбил аэростат со шпионским оборудованием.

«Это большое замешательство для диктаторов. Когда они не знали, что произошло. Это не должно было произойти там, где это было. Это было сбито с курса», — добавил Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, поездка в Китай Блинкена может способствовать встрече осенью Байдена с Си Цзиньпином. Об этом написала китайская газета South China Morning Post со ссылкой на экспертов.

Сам же Байден заявил, что отношения США и Китая «на правильном пути», а встреча госсекретаря Энтони Блинкена с председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу.

Цель поездки Блинкена была не укрепление китайско-американских отношений, а их стабилизация после того, как Вашингтон и Пекин достигли «чрезвычайно плохого уровня» взаимодействия с момента начала США экономической войны с КНР пять лет назад.