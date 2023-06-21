Пекин, 21 июня, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Китай выражает протест в связи с недавними высказываниями президента США Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине, заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин 21 июня на брифинге.

Байден назвал Си Цзиньпина «диктатором» на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Это произошло сразу после визита американского госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин.

Мао Нин подчеркнула, что высказывания главы США безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и являются открытой провокацией.

«Китай выражает решительный протест», — сказала официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум, российский политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт назвал относительным успехом для Блинкена 35-минутную аудиенцию у Си Цзиньпина 18 июня в Пекине. Визит госсекретаря США в Китай должен был состояться пятью месяцами ранее, но сорвался из-за инцидента с китайским зондом, сбитым над американской территорией.

Именно о зонде говорил Байден, когда заявил, что подобные инциденты — это большое замешательство для диктаторов. Вместе с тем американский лидер уверен, что отношения США и Китая — на правильном пути, а встреча госсекретаря Блинкена с председателем КНР привела к прогрессу.