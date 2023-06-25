Москва, 25 июня, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже в понедельник, 26 июня, будут осуществляться по режиму обычного рабочего дня, сообщила 25 июня пресс-служба Центробанка (ЦБ) России на своём сайте.

Сергей Гунеев/РИА Новости Московская биржа

«Торги на Московской бирже в понедельник 26.06.2023 осуществляются по режиму обычного рабочего дня», — сказано в релизе.

ЦБ также отметил, что все финансовые организации 26 июня должны будут продолжать выполнять свои ключевые функции. Необходимый для работы круг сотрудников руководители финансовых организаций определяют самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём. Перед этим в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В тот же день вечером, после стабилизации обстановки, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова подтвердила, что 26 июня в Москве остаётся нерабочим днём.