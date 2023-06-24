Москва, 24 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Собянин напомнил, что утром 24-го в Москве был объявлен режим контртеррористической операции.

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Собянин призвал жителей столицы воздержаться от поездок по городу, отметил, что движение на отдельных дорогах и в некоторых кварталах может быть перекрыто. Также он попросил своевременно сообщать о нештатных ситуациях и происшествиях сотрудникам экстренных служб и напомнил, что все городские службы работают в состоянии повышенной готовности.

Как сообщалось ранее, утром 24 июня в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В связи со введением режима КТО в столице были перенесены некоторые массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера и матчи футбольного чемпионата. В прокуратуре Москвы напомнили, что режим КТО предусматривает введение определённых ограничений, в том числе связанных с перемещением и использованием личного транспорта и средств связи, а также с порядком личного досмотра.

24 июня в своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается со всей машиной Запада, такие действия являются предательством, отметил глава государства. Власти не дадут повториться сценарию 1917 года и не допустят раскола в России, подчеркнул президент. Мятежники неминуемо понесут заслуженное наказание, а Россия, преодолев испытания, выйдет из них ещё более сильной, добавил Владимир Путин.