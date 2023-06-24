Москва, 24 июня, 2023, 21:53 — ИА Регнум. Понедельник, 26 июня, в Москве остаётся нерабочим днём, сообщила 24 июня пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«В рамках озвученной мэром информации понедельник — нерабочий день», — сказала она журналистам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи со сложной ситуацией 26 июня в Москве будет выходным днём.

Утром 24 июня в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что для пресечения возможных терактов в Москве, Московской и Воронежской областях вводится режим контртеррористической операции.

В связи со введением режима КТО в столице были перенесены некоторые массовые мероприятия, в том числе выпускные вечера и матчи футбольного чемпионата. В прокуратуре Москвы напомнили, что режим КТО предусматривает введение определённых ограничений, в том числе связанных с перемещением и использованием личного транспорта и средств связи, а также с порядком личного досмотра.

24 июня в своём обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что в стране происходит попытка совершения вооружённого мятежа. В ситуации, когда Россия сражается со всей машиной Запада, такие действия являются предательством, отметил глава государства.

В этот же день вечером стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с главой ЧВК Евгением Пригожиным, достигнуто соглашение об остановке движения вооружённых лиц по территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.