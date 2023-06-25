Воронеж, 25 июня, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Подразделения ЧВК «Вагнер» завершают движение через территорию Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев 25 июня в своём Telegram-канале.

Эрик Романенко/ТАСС Бойцы ЧВК «Вагнер» в автомобиле

Он отметил, что после окончательного разрешения ситуации вокруг ЧВК власти региона снимут ограничения, введённые накануне. Об этом, как и о мерах для устранения и компенсации ущерба, будет сообщено дополнительно.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов», — написал Гусев.

Глава региона выразил благодарность воронежцам за выдержку, стойкость и разумность, а силовым структурам и задействованным ведомствам — за слаженность действий и профессионализм.

Накануне Гусев сообщил о проведении в Воронежской области «оперативно-боевых мероприятий» в рамках объявленной контртеррористической операции, а также о дорожных заторах, связанных с перекрытием движения по трассе М-4 «Дон».

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня президент России Владимир Путин обратился к гражданам, правоохранителям и военным на фоне попытки вооружённого мятежа в стране с участием ЧВК «Вагнер». Глава государства подчеркнул, что мятежники и все сознательно вставшие на путь предательства понесут неминуемое наказание.

Позднее в тот же день в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК Евгением Пригожиным была достигнута договорённость о действиях, направленных на деэскалацию напряжённости. Лукашенко проинформировал Путина о результатах переговоров. Глава Российского государства поблагодарил коллегу за проделанную работу.