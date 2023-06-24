Москва, 24 июня, 2023, 12:08 — ИА Регнум. В Воронежской области Вооружённые силы России проводят необходимые оперативно-боевые мероприятия. Об этом 24 июня сообщил губернатора Воронежской области Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«В рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооружёнными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия», — написал он, добавив, что будет и дальше информировать о развитии ситуации.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гусев сообщил, что в регионе были отменены все ближайшие массовые мероприятия. По его словам, ситуация в регионе стабильная, все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Воронежцам следует сохранять выдержку и спокойствие, власти продолжат информировать об обстановке и принимаемых решениях, добавил глава региона. Он призвал жителей Воронежской области воздержаться от передвижения по трассе М-4 «Дон», а также дорогам регионального и местного значения.