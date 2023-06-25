Краснодар, 25 июня, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Техника группы ЧВК «Вагнер» повредила свыше 10 тысяч кв. метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону, ремонт повреждённых дорог планируется выполнить за два дня. Об этом 25 июня сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своём Telegram-канале.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону

По его словам, после того, как группа ЧВК «Вагнер» покинула город, специалисты провели обследование дорог, по которым пролегал путь военной техники.

«По предварительным данным, повреждено более 10 тысяч кв. метров дорожного полотна», — сообщил глава города, уточнив, что больше всего пострадал проспект Буденновский.

Логвиненко отметил, что уже 25 июня рабочие приступят к устранению данных повреждений, весь объём работ планируется выполнить за два дня.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава администрации города Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что движение транспорта по автотрассе Таганрог — Ростов-на-Дону восстановлено. Он отметил, что ситуация в регионе стабилизировалась, необходимые ограничительные меры по въезду-выезду из города сняты.

Автобусные рейсы на юг 25 июня состоятся по расписанию.

На автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены. Ранее в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области.