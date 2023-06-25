Москва, 25 июня, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Автобусные рейсы на юг 25 июня состоятся по расписанию. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своём Telegram-канале.

Сергей Савостьянов/ТАСС Автовокзал

«Регулярные автобусные рейсы из Москвы в Анапу и Геленджик (включая утренний, с отправлением в 10:00), состоятся согласно расписанию, подтвердили в диспетчерской автостанции Новоясеневская», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены. Ранее в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области.

На главном автовокзале Ростова-на-Дону 24 июня были отменены все рейсы, продажа билетов также не производилась.

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.