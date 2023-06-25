Краснодар, 25 июня, 2023, 09:37 — ИА Регнум. На автотрассах Краснодарского края сняли все ограничения, которые были ранее введены. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в своём Telegram-канале.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Сотрудник полиции на автодороге

«Все ранее введённые ограничения на трассах сняты», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае водителей попросили выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Кроме того, перекрывали трассы в Липецкой, Калужской, Воронежской, Тульской областях и других регионах РФ.

24 июня движение было частично перекрыто на автотрассах «Урал», «Дон» и «Крым» в Московской области.

Въезд в Ростовскую область был ограничен со стороны Краснодарского и Ставропольского краев, из Волгоградской и Воронежской областей.