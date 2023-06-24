Москва, 24 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. «Автодор» попросил водителей выбирать маршруты в объезд автотрассы М-4 «Дон» в связи с перекрытием нескольких участков трассы в Ростовской области. Об этом 24 июня сказано в сообщении компании в её Telegram-канале.

Navigator-avia Федеральная трасса М-4 «Дон»

«Просим выбирать маршруты в объезд М-4», — указано в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало об ограничении движения на всех выездах на трассу М-4 «Дон», расположенных на территории Липецкой области. Водителям рекомендовано заранее выбирать пути объезда.

В Ростовской, Воронежской, Липецкой областях усилены меры безопасности. Ближайшие массовые мероприятия в Ростове-на-Дону отменены, в городе усилены меры безопасности. На трассе М-4 «Дон» проверяют грузовой транспорт, машины двигаются только по одной полосе.

Министерство обороны России 24 июня опубликовало обращение к бойцам штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер», принявших участие в попытке вооружённого мятежа.